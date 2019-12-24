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"زاروبيج نفط" الروسية للبترول تعلن انضمامها إلى امتيازين بحريين بمصر

05:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
"زاروبيج نفط" الروسية للبترول تعلن انضمامها إلى امتيازين بحريين بمصر

بترول وغاز

القاهرة- وكالات:

قالت شركة زاروبيج نفط الروسية، العاملة بمجال إنتاج النفط والغاز، والمملوكة للحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها انضمت إلى رقعتين نفطيتين بحريتين في مصر بموجب اتفاق لتقاسم الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن الشركة تعتزم حفر بئرين استكشافيين في منطقتي جنوب شرق رأس العش وشرق جبل الزيت.

وذكرت الشركة أن موارد الرقعتين (جنوب شرق رأس العش، وشرق جبل الزيت) تقدر بأكثر من 200 مليون برميل، وفقا للوكالة.

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