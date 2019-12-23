بلومبرج: الجنيه المصري حقق أفضل أداء له في 25 عامًا خلال 2019

إعداد- ياسمين سليم:

قالت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم الاثنين إن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له في 25 عامًا على الأقل خلال 2019.

وأضافت في تقريرها عن "أهم الأسواق الأفريقية في 2020" أن الجنيه هذا العام ارتفع 12% وهو أفضل أداء على الأقل في 25 عامًا.

وبحسب بلومبرج فإن بنك جنرال سوستيه يتوقع أن يجني الجنيه مزيدًا من الارتفاع في 2020 ليرتفع بنسبة 4.5% أمام الدولار ليصل إلى 15.35 جنيه مقابل الدولار.

ومنذ بداية العام خسر الدولار نحو 190 قرشًا من قيمته أمام الجنيه، ليصل لأقل مستوى له في 3 سنوات.

ويتوقع خبراء ومحللين أن يبقى سعر الدولار مستقر نسبيا أمام الجنيه خلال السنة الجديدة.



ويتوقع المحللون أن يدور سعر الدولار أمام الجنيه بين 16 جنيهًا و16.5 جنيه.

وقالت بلومبرج إنه خلال العام الجاري ظلت مصر الوجهة المفضلة للمستثمرين في المحافظ المالية، التي تدافع عليها التجار بعد أن جذبهم العائد على السندات المقومة بالجنيه البالغة 14% تقريبًا.

ووفقًا لبلومبرج فإن السندات المحلية في الدول الأفريقية قدمت أيضا أداءا قويا خلال 2019، واستطاعت كلا من السندات المقومة بالجنيه المصري والنايرا النيجيرية تحقيق عائد أكثر من 30% بالدولار.

وأضافت أن الاصلاحات التي نفذت لم تترجم بعد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق الوظائف التي تحتاجها مصر بشدة.