أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و 6 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.