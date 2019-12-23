أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-12-2019
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 4 و 6 جنيهات.
البصل بين 5 و7 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.
برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
جوافة بين 5 و 7 جنيهات.
رمان بين 4 و 8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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