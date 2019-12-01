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تفاصيل خفض الفائدة في البنك الأهلي على القروض وحسابات التوفير (فيديوجرافيك)

01:51 م الأحد 01 ديسمبر 2019
تفاصيل خفض الفائدة في البنك الأهلي على القروض وحسابات التوفير (فيديوجرافيك)

البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والقرض الشخصي بداية من الشهر الجاري.

وجاء قرار البنك الأهلي استجابة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% الشهر الماضي.

ويعرض مصراوي في هذا الفيديوجرافيك تفاصيل خفض سعر الفائدة على القروض الشخصية وحسابات التوفير في البنك الأهلي.

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