تفاصيل خفض الفائدة في البنك الأهلي على القروض وحسابات التوفير (فيديوجرافيك)
01:51 م الأحد 01 ديسمبر 2019
كتبت- منال المصري:
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والقرض الشخصي بداية من الشهر الجاري.
وجاء قرار البنك الأهلي استجابة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% الشهر الماضي.
ويعرض مصراوي في هذا الفيديوجرافيك تفاصيل خفض سعر الفائدة على القروض الشخصية وحسابات التوفير في البنك الأهلي.
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