  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    تعرف على مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة (إنفوجرافيك)

    05:39 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    تعرف على مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة (إنفوجرافيك)

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور نوفمبر الحالي، وديسمبر ويناير المقبلين.

    وجاء إعلان المالية لتوضيح أن أيام الإجازات الرسمية التي تتخلل المواعيد المعتادة لصرف الرواتب خلال شهري ديسمبر، ويناير، سيتم تعويضها بمد الصرف لأيام أخرى.

    وننشر في الإنفوجرافيك التالي مواعيد صرف المرتبات في الشهور الثلاثة، بحسب ما جاء في بيان المالية.

    وزارة المالية الرواتب الحكومة الوظائف الحكومية

    الخبر التالى:

    رئيس "إي فاينانس": 4 مليارات جنيه حجم تعاملات نصف نقاط البيع الإلكترونية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان