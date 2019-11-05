تعرف على مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهور نوفمبر الحالي، وديسمبر ويناير المقبلين.

وجاء إعلان المالية لتوضيح أن أيام الإجازات الرسمية التي تتخلل المواعيد المعتادة لصرف الرواتب خلال شهري ديسمبر، ويناير، سيتم تعويضها بمد الصرف لأيام أخرى.

وننشر في الإنفوجرافيك التالي مواعيد صرف المرتبات في الشهور الثلاثة، بحسب ما جاء في بيان المالية.