مجموعة جي إي تي تعلن عن الإطلاق الرسمي لتطبيق الهوية الرقمية Mobile ID

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مجموعة جي إي القابضة، اليوم الجمعة، عن الإطلاق الرسمي لمنظومة الهوية الرقمية Mobile ID، استنادًا إلى خبرة طويلة في مجال إدارة الهوية وإصدار وثائق السفر وبطاقات الهوية ذات السمات الأمنية العالية، بحسب بيان من الشركة.

وتقدم المجموعة عبر Mobile ID حلًا متطورًا تستفيد به الحكومات والسلطات المُصدرة للهوية، حيث اعتمد تطوير المنظومة على تقنيات اتصالات وتشفير متطورة، تساعد السلطات على ضمان دقة التعريف وسرعة التحقق من الهوية عند الحاجة.

ويدعم تصميم المنظومة تطبيقها في العديد من المجالات، مثل التحقق من الهوية والسن وفتح حسابات مصرفية والسفر وغيرها من تطبيقات حساسة تستند إلى التحديد الدقيق للهوية، بحسب البيان.

تم تصميم منظومة Mobile ID بالتوافق الكامل مع معيار ISO 18013-5 الذي يحدد مواصفات وتقنيات التحقق من الهويات الرقمية، مما يضمن سهولة تكامل المنظومة مع نطاق واسع من الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة، ويؤدي إلى خفض وقت وتكاليف الحصول على الخدمات المستندة إلى الهوية.

ستتمكن الحكومات من استخدام Mobile ID كذلك لمنع محاولات الاحتيال وانتحال الهوية، كما سيتمتع المستخدمون بدرجة أعلى من الخصوصية.