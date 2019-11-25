غادة والي: إطلاق معرض ديارنا 2019 الشهر المقبل بمشاركة 500 عارض

القاهرة- مصراوي:

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة معرض ديارنا 2019 والذي تقرر إطلاقه يوم 25 ديسمبر ويستمر حتى 16 يناير بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

وقالت الوزارة في بيان إن المعرض يقام على مساحة 3 آلاف متر، ويضم المعرض هذا العام أكثر من 500 عارض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تكون محافظة الفيوم هي ضيف شرف المعرض وسيتم عمل جناح خاص لمنتجات الفيوم من الحرف اليدوية وجمعيات الأسر المنتجة.

كما تقرر تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية أو الفنانين أو أعضاء جمعيات الأسر المنتجة، بحسب البيان.

وتواصل الوزيرة غادة والي عملها في وزارة التضامن لحين الإعلان عن اختيار وزير جديد، بعد تعيينها وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.