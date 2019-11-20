  • عاجل:"رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:27 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 14276 نقطة.

    بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14313 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30

    الخبر التالى:

    "رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر "فيديوجرافيك"
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان