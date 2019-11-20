البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 14276 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14313 نقطة.