البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء
10:27 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 14276 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.45% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14313 نقطة.
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