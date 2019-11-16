بعد هبوطها 5 جنيهات خلال أسبوع.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة، وذلك بعد انخفاضها 5 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 657 جنيهًا وهو نفس مستواه أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 563 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 751 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 جنيهًا، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا خلال تعاملات اليوم، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، على أن تعود للعمل الاثنين المقبل.