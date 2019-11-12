البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 444 ألف وحدة سكنية منذ بداية يوليو

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول، عن الانتهاء من تحويل نحو 444 ألف وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة منذ بداية يوليو الماضي وحتى الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بنسبة تنفيذ بلغت 104% مقارنة بالخطة المستهدفة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، ارتفع بذلك إجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى نحو 10.5 مليون وحدة سكنية.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 23 منطقة خلال الفترة المذكورة وشملت مناطق عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية، ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود وكفر غنيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

كما شملت هذه المناطق قرية دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمي بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمحافظة الشرقية، ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، وقرية كبيش بمحافظة الغربية، وقرية درين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت البواسطي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وكفر أبو ذكري وميت راضي بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجاري حاليا، لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة، وتطوير الخدمات للمواطنين، حيث من المخطط توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف المحافظات، وفقا للبيان.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذي تحقق في تنفيذ خطة العام الماضي، لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي وهو توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.