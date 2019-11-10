أرامكو السعودية.. عملاق النفط يقترب من الإدراج في البورصة (فيديوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، نشرة طرح حصة من أسهمها في البورصة السعودية، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح أولي في البورصة في التاريخ.

أرامكو تسيطر على حوالي 10% من إمدادات النفط في العالم وهي الشركة الأكبر والأعلى ربحية في العالم.

ويأتي طرح أرامكو ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة وعدم الاعتماد فقط على النفط.

في هذا الفيديوجرافيك يوضح مصراوي أبرز المعلومات عن نشرة الطرح وموعده.