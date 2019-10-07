الإحصاء: 16.4% زيادة في استثمارات الوحدات السكنية خلال 2017-2018

القاهرة – مصراوي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع استثمارات الوحدات السكنية خلال العام المالي 2017 – 2018 وزيادة عدد الوحدات المنفذة مقارنة بالعام المالي السابق.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالـي عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة بلغ 326.3 ألف وحـدة مقابل 317.2 ألف وحدة خلال العام المالي 2016 -2017، بنسبة زيادة 2.9%.

كما زادت الاستثمارات بنسبة 16.4% لتصل إلى 106.9 مليـار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقابل 91.8 مليار جنيه خلال 2016-2017.

واحتل الإسكان الاقتصادي، المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52.0% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3%، بحسب البيان.

ثم في المرتبة الثالثة الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالي العام لعام 2017 – 2018.

وارتفع عدد الوحدات المنفذة من خلال القطاع الحكومي والعام والأعمال العام، إلى 105.1 ألف وحدة بنسبة 32.2% من الإجمالي العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.

وبحسب البيان، جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.4 ألف وحدة بنسبة 85.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 15 ألف وحدة بنسبة 14.3%.

واحتلت محافظــة الجيزة المرتبة الأولى بعـدد 30.6 ألـف وحــدة بنسبـة 29.1% يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 19.6 ألف وحدة بنسبة 18.7% ومحافظة بني سويف في المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالي القطاعين.

أما الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، فزادت بنسبة 2.1%، لتسجل 221.2 ألف وحدة بنسبة 67.8% من الإجمالي العام مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016-2017.

وجاء الإسكان المتوسط في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 103.4 ألف وحدة بنسبة 46.8% يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 80.4 ألف وحدة بنسبة 36.3%.

ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 30.4 ألف وحدة بنسبة 13.8% ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة 3.1% من إجمالي القطاع الخاص.

وفي الإسكان المنفذ من القطاع الخاص، احتلت محافظــة المنوفية المرتبــة الأولــى بعــدد 65.6 ألف وحدة بنسبة 29.7% يليها محافظة الجيزة بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 11.1% ومحافظة الفيوم فى المرتبة الأخيرة بعدد 426 وحدة بنسبة قدرها 0.2 %.

وبحسب البيان بلـغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــي (المليون وحدة) 82.1 ألف وحدة عام 2017-2018.

ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 69.7 ألف وحدة بنسبة 84.9٪، ومديريات الإسكان 10.1 ألف وحدة بنسبة 12.3٪، والجهاز المركزي للتعمير 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.8٪.

وجاءت أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 27.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.3٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الوادي الجديد بعدد 48 وحــدة بنسبة 0.1٪.

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 13 ألف وحدة عام 2017 – 2018، وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.5 ألف وحـدة بنسبة 27.0٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة الشيخ زايد حيث بلغ 24 وحدة بنسبة 0.2٪.

وأضاف البيان، أن الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 612 وحدة تم تنفيذها بمدينة توشكى بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 51.5 الف وحدة.

ويبلغ أكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 33.6 ٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.4٪ من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها.