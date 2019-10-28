8 موضوعات نقاشية على طاولة مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

شرم الشيخ- محمد علاء الدين:

تتناول الدورة الثامنة والثلاثون للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والتي افتتحت فعالياتها بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، بحث متطلبات للابتكارات التكنولوجية الرائدة التي تؤدي دورا محوريا في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، والتي تصاحبها آثار بعيدة المدى على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ويتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات في جدول الأعمال على النحو التالي:

1- تسهيل الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة، وتحديد نطاقات تردد إضافية من أجل التطور المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية، وتعزيز تمكين تنفيذ شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 التي تعرف بالجيل الخامس.

2- تحديث وتجديد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، وتوسيع التغطية الجغرافية بما في ذلك المناطق القطبية.

3- ضمان استمرار الأنظمة الساتلية لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية في توفير الرصد البيئي والتنبؤ بالآثار السلبية الناجمة والتخفيف من وطآتها، فضلا عن رصد موارد الأرض.

4- النظر في طرح ترددات إضافية للمحطات الأرضية المتحركة التي تتواصل من طائرات وسفن بحرية ومركبات برية مع سواتل في مدار مستقر بالنسبة إلى الأرض.

5- تعزيز الإطار التنظيمي الدولي لتحسين التوصيل الساتلي عريض النطاق من أجل أنظمة ساتلية جديدة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تتكون من كوكبات وسواتل متعددة.

6- توزيع نطاقات تردد لمحطات المنصات عالية الارتفاع مثل طائرات موضوعة في الستراتوسفير من أجل الرحلات الطويلة جدا يمكن استخدامها من أجل الاتصالات، والاتصالات لخدمة حالات الطوارئ، واتصالات السلامة العامة، وأنظمة النقل الذكية، والمراقبة البحرية، والرصد البيئي.



7- تسهيل أنظمة الاتصالات الراديوية بين أنظمة القطار، وجانبي مساره لتلبية احتياجات بيئة السكك الحديدية فائقة السرعة.

8- توفير الاتصالات الفعّالة بين الأجهزة القائمة على الحواسيب القابلة للنقل والمتنقلة عبر أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية (WiFi).

يذكر أن المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية "WRC"، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، انطلق صباح اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام مؤتمر الاتصالات الراديوية خلال الفترة من 28 أكتوبر 22 نوفمبر 2019، بشرم الشيخ، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.