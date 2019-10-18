تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والباذجان والفلفل والفاصوليا، فيما ارتفعت أسعار البطاطس والخيار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه بانخفاص جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات بانخفاض 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

جوافة بين 3 و6 جنيهات.

رمان بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.