أمر ملكي بتعيين نائب جديد لمحافظ البنك المركزي السعودي

القاهرة- وكالات:

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بتعيين أيمن بن محمد السياري، نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

ويشغل السياري عضوية مجلس إدارة كل من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، بحسب موقع العربية.

وشغل أيمن السياري، منصب وكيل المحافظ في مؤسسة النقد السعودية بين مايو 2013 حتى أكتوبر 2019، والرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية.

وتولى ضمن عدد من المسؤولين وخلال فترة عمله في المؤسسة مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام في السعودية.

ويحمل السياري درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.