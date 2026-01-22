اليوم.. افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 250 شركة

افتتح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة 250 شركة، والذي يستمر حتى يوم السبت القادم.

و قال محمد المهندس، إن هذا المعرض أصبح ضمن خريطة المعارض المهمة في مصر التي تلقى إقبالا كبيرا من العارضين و الزوار المتخصصين في الصناعات الهندسية ومن المنتظر أن يتخطى عدد الزوار هذا العام 5 آلاف من ممثلي الشركات و المصانع الباحثة عن توفير مستلزمات إنتاجها من السوق المحلي وهو مقدم من الغرفة للأعضاء مجاناً للاشتراك فيه.

و أشار المهندس، إلى أن هدف المعرض الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية و إحداث عمليات تشبيك بين المصنعين بحيث يتم تدبير احتياجاتهم من السوق المحلي.

وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة خلال أيام المعرض حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم و رؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

و أوضحت نسرين رفعت، ممثل مركز تحديث الصناعة، أن الجديد في هذه النسخة من المعرض هو أنه تم دعوة 5 شركات أجنبية متخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية للمشاركة هذا العام بالتنسيق مع الغرفة كنواة لتحويل المعرض من المحلية إلى الدولية بهدف توطين وجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري وخلق شراكات بين المصانع والشركات الأجنبية مع الشركات الأجنبية.