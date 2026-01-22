إعلان

اليوم.. افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 250 شركة

كتب : دينا خالد

03:58 م 22/01/2026

معرض تعميق التصنيع المحلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة 250 شركة، والذي يستمر حتى يوم السبت القادم.

و قال محمد المهندس، إن هذا المعرض أصبح ضمن خريطة المعارض المهمة في مصر التي تلقى إقبالا كبيرا من العارضين و الزوار المتخصصين في الصناعات الهندسية ومن المنتظر أن يتخطى عدد الزوار هذا العام 5 آلاف من ممثلي الشركات و المصانع الباحثة عن توفير مستلزمات إنتاجها من السوق المحلي وهو مقدم من الغرفة للأعضاء مجاناً للاشتراك فيه.

و أشار المهندس، إلى أن هدف المعرض الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية و إحداث عمليات تشبيك بين المصنعين بحيث يتم تدبير احتياجاتهم من السوق المحلي.

وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة خلال أيام المعرض حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم و رؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

و أوضحت نسرين رفعت، ممثل مركز تحديث الصناعة، أن الجديد في هذه النسخة من المعرض هو أنه تم دعوة 5 شركات أجنبية متخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية للمشاركة هذا العام بالتنسيق مع الغرفة كنواة لتحويل المعرض من المحلية إلى الدولية بهدف توطين وجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري وخلق شراكات بين المصانع والشركات الأجنبية مع الشركات الأجنبية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض تعميق التصنيع المحلي محمد المهندس غرفة الصناعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
أخبار مصر

"استدعاء الحكومة".. أول تحرك من اتصالات النواب بشأن إلغاء إعفاء الهواتف
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
حوادث وقضايا

"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
أخبار السيارات

"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر