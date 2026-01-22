النساجون الشرقيون تختتم برنامجها لدعم مبتكري صناعة النسيج في مصر

اختتمت شركة النساجون الشرقيون، برنامج «نساجون المستقبل» بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا، وذلك في إطار التزامها بدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع النسيج والمفروشات المنزلية في مصر.

وقالت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن برنامج نساجون الغد يوضح أن النمو المستدام للصناعة ينطلق من التعاون، فمن خلال الربط بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي وإتاحة الوصول الفعلي للأسواق، نعمل على بناء منظومة نسيج أكثر تنافسية، وقادرة على التوسع عالميًا مع الحفاظ على جذورها المحلية، وتسريع وتيرة الابتكار عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يحقق قيمة مضافة مشتركة للقطاع ككل.

وأضافت ياسمين خميس، أن البرنامج استقطب ما يقرب من 500 طلب مشاركة، ورافق الشركات الناشئة عبر مسار متكامل شمل مراحل ما قبل الاحتضان، والاحتضان، والتسريع.

وأشارت يايمين، أنه تم اختيار 30 شركة ناشئة لمرحلة ما قبل الاحتضان، ركزت على بناء الأسس التجارية والاستعداد للسوق، وأسفر ذلك عن حصول سبع شركات على دعم مالي في إطار المسؤولية المجتمعية، فيما انتقلت شركتان إلى مرحلة الاحتضان.

وشملت مرحلة الاحتضان 20 شركة ناشئة، حصلت على برامج إرشاد متخصصة، وبناء للقدرات، وفرص للتفاعل مع القطاع، إضافة إلى إتاحة الوصول المباشر للأسواق. وتم اختيار خمس شركات ناشئة لإقامة شراكات «متجر داخل متجر» داخل فروع النساجون الشرقيون الكبرى، بحسب ياسمين.

واختُتم البرنامج بتنظيم فعالية العرض النهائي والمعرض المصاحب في متجر OW Haptech Store – ميفيدا، حيث استعرضت 15 شركة ناشئة مشروعاتها أمام لجنة تحكيم ضمت ياسمين خميس، وسمر رؤوف ، وعدلي توما، ومحمد سمير.

وأظهرت عدة شركات ناشئة إمكانات واعدة للتعاون والاستثمار على المدى الطويل خلال مرحلة التسريع، بحسب بيان من الشركة اليوم.