قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، بالحكم بالإعدام شنقًا على المتهم محمد صابر السيد، وشهرته «عرور»، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «توربيني البحيرة»، لاتهامه باختطاف صغار والتعدي عليهم جنسيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبدالتواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2025 إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد ورود التقرير.

أحكام إعدام سابقة

ويُعد الحكم الصادر اليوم ثالث حكم بالإعدام ضد المتهم، حيث سبق أن قضت محكمة جنايات دمنهور – الدائرة الأولى، في 27 سبتمبر 2025، بالإعدام شنقًا على المتهم، لاتهامه باختطاف طفل بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بدائرة مدينة كفر الدوار.

كما أصدرت محكمة جنايات دمنهور – الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وتامر رضا، ومصطفى سليمان، حكمًا آخر بالإعدام شنقًا على المتهم، على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، والابتزاز، والسرقة، وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

اقرأ أيضًا:

الإعدام مرتان والملف لم يُغلق.. "توربيني البحيرة" من كشك السجائر إلى حبل المشنقة