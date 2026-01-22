كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال نجلة "غادة" المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في مصر الجديدة، للاستيلاء على الشقة.

وقالت الطفلة "ر. أ" نجلة المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة، أنها تقيم ووالدتها رفقة جدتها المجني عليها بمسكن الأخيرة، ومنذ فترة زمنية أقام برفقتهم المتهم الثاني غصباً عن الضحية.

وتابعت نجلة المتهمة الأولى، أن عشيق والدتها كان معتاداً على الاستيلاء على مصروفها الخاص، وفي الفترة الأخيرة نشب بينه وبين والدتها شجار بسبب استدانته منها مبالغ مالية ورفض سداد الدين.

وأضافت أن جدتها قامت بطرد المتهم الثاني من المسكن والتعدي عليه بالسب والضرب، وفي يوم الواقعة فوجئت بقيام المتهمان بالطرق العنيف على باب الغرفة الخاصة بجدتها ورفض الأخيرة فتح الباب حتى قاما بفتحه إلا أنها لم تنظر إلى ما حدث عقب ذلك.

واستطردت أنها في اليوم التالي وحال دخولها لغرفة جدتها فوجئت بها على الأرض غارقة بدمائها وتغير لون بشرتها فصاحت وعلى إثر ذلك حضرت إليها والدتها المتهمة الأولى وهاتفت المتهم الثاني الذي كان خارج المسكن آنذاك، ثم حضر وبرفقته أحد الأشخاص والذي رفض نقل المجني عليها.

وقررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها على حكم الإعدام الصادر بحقهما في اتهامهما بقتل والدة المتهمة الأولى، لجلسة الدور الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر