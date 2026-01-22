إعلان

"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟

كتب : أحمد عادل

03:44 م 22/01/2026

جثة - تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال نجلة "غادة" المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في مصر الجديدة، للاستيلاء على الشقة.

وقالت الطفلة "ر. أ" نجلة المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة، أنها تقيم ووالدتها رفقة جدتها المجني عليها بمسكن الأخيرة، ومنذ فترة زمنية أقام برفقتهم المتهم الثاني غصباً عن الضحية.

وتابعت نجلة المتهمة الأولى، أن عشيق والدتها كان معتاداً على الاستيلاء على مصروفها الخاص، وفي الفترة الأخيرة نشب بينه وبين والدتها شجار بسبب استدانته منها مبالغ مالية ورفض سداد الدين.

وأضافت أن جدتها قامت بطرد المتهم الثاني من المسكن والتعدي عليه بالسب والضرب، وفي يوم الواقعة فوجئت بقيام المتهمان بالطرق العنيف على باب الغرفة الخاصة بجدتها ورفض الأخيرة فتح الباب حتى قاما بفتحه إلا أنها لم تنظر إلى ما حدث عقب ذلك.

واستطردت أنها في اليوم التالي وحال دخولها لغرفة جدتها فوجئت بها على الأرض غارقة بدمائها وتغير لون بشرتها فصاحت وعلى إثر ذلك حضرت إليها والدتها المتهمة الأولى وهاتفت المتهم الثاني الذي كان خارج المسكن آنذاك، ثم حضر وبرفقته أحد الأشخاص والذي رفض نقل المجني عليها.

وقررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها على حكم الإعدام الصادر بحقهما في اتهامهما بقتل والدة المتهمة الأولى، لجلسة الدور الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة جريمة قتل جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
أخبار السيارات

"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك
أخبار البنوك

بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر