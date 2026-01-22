إعلان

"دالتكس" تشارك في AgriDialogues لبحث التعاون الزراعي بين مصر وألمانيا

كتب : دينا خالد

03:38 م 22/01/2026

''دالتكس'' تشارك في AgriDialogues لبحث التعاون الز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت مجموعة دالتكس، في فعالية AgriDialogues، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء من ألمانيا، وعدد من المسؤولين بالقطاع الزراعي في مصر.

ويأتي ذلك لمناقشة سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها في دعم المزارعين ورفع كفاءة العمل داخل القطاع، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الزراعي، مع التركيز على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل التعاونيات الزراعية، بما يساعدها على أداء دورها بكفاءة أكبر، وربط المزارعين بالأسواق وسلاسل الإمداد، وفتح فرص جديدة للنمو المستدام.

واستعرضت مجموعة دالتكس خبراتها ورؤيتها بشأن دعم التعاونيات الزراعية، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في بناء منظومة تعاونية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية متطلبات السوق وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وناقشت دالتكس سبل الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير وإدارة التعاونيات الزراعية، ونقل أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي للتعاونيات، وتعزيز دورها في دعم صغار ومتوسطي المزارعين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعة دالتكس فعالية AgriDialogues الغرفة الألمانية العربية تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
حوادث وقضايا

"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر