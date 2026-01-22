"دالتكس" تشارك في AgriDialogues لبحث التعاون الزراعي بين مصر وألمانيا

شاركت مجموعة دالتكس، في فعالية AgriDialogues، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء من ألمانيا، وعدد من المسؤولين بالقطاع الزراعي في مصر.

ويأتي ذلك لمناقشة سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها في دعم المزارعين ورفع كفاءة العمل داخل القطاع، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الزراعي، مع التركيز على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل التعاونيات الزراعية، بما يساعدها على أداء دورها بكفاءة أكبر، وربط المزارعين بالأسواق وسلاسل الإمداد، وفتح فرص جديدة للنمو المستدام.

واستعرضت مجموعة دالتكس خبراتها ورؤيتها بشأن دعم التعاونيات الزراعية، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في بناء منظومة تعاونية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية متطلبات السوق وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وناقشت دالتكس سبل الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير وإدارة التعاونيات الزراعية، ونقل أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي للتعاونيات، وتعزيز دورها في دعم صغار ومتوسطي المزارعين.