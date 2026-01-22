إعلان

أمريكا تنسحب من "الصحة العالمية" وترفض دفع ديون بقيمة 260 مليون دولار

كتب : محمود الطوخي

04:02 م 22/01/2026

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انسحبت الولايات المتحدة، الخميس، رسميا من منظمة الصحة العالمية، في خطوة أثارت تحذيرات واسعة من أضرار صحية عالمية، وجدلا قانونيا حول انتهاك واشنطن لقانون أمريكي يلزمها بدفع 260 مليون دولار من الرسوم المستحقة عليها للوكالة الأممية قبل المغادرة.

وجاء الانسحاب تنفيذا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

وبرر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القرار، بأن فشل المنظمة في إدارة المعلومات كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، مؤكدا أن ترامب أوقف تحويل أي أموال أو موارد حكومية للمنظمة.

وفي رد على مسألة الديون، قال المتحدث: "لقد دفع الشعب الأمريكي أكثر مما يكفي لهذه المنظمة، وهذه الضربة الاقتصادية تتجاوز مجرد دفعة أولى على أي التزامات مالية".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم تدفع واشنطن مستحقات عامي 2024 و2025.

ووصف لورانس جوستين مدير معهد أونيل لقانون الصحة العالمية، الخطوة بأنها "انتهاك واضح للقانون الأمريكي"، لكنه رجح أن يفلت ترامب من العقاب، وفقا لـ"رويترز".

وتسبب الانسحاب الأمريكي في أزمة مالية حادة للمنظمة، حيث كانت واشنطن تساهم بنحو 18% من تمويلها، وهو ما دفع المنظمة إلى تقليص فريق إدارتها إلى النصف، وخفض الميزانيات، مع خطط للاستغناء عن ربع موظفيها بحلول منتصف العام الجاري.

وخلال حضوره المنتدى الاقتصادي في دافوس، استبعد بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس، أن تعيد واشنطن النظر في القرار "في المستقبل القريب"، رغم تأكيده حاجة العالم للمنظمة.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن أمله في عودة واشنطن، واصفا الانسحاب بـ "الخسارة للولايات المتحدة والعالم".

وحذرت كيلي هينينج من مؤسسة بلومبرج الخيرية، من أن هذه الخطوة "تضعف الأنظمة التي يعتمد عليها العالم للكشف عن التهديدات الصحية ومنعها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية الولايات المتحدة أمريكا تنسحب من الصحة العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك
أخبار البنوك

بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب
أخبار مصر

رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر