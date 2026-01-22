أمريكا تنسحب من "الصحة العالمية" وترفض دفع ديون بقيمة 260 مليون دولار

انسحبت الولايات المتحدة، الخميس، رسميا من منظمة الصحة العالمية، في خطوة أثارت تحذيرات واسعة من أضرار صحية عالمية، وجدلا قانونيا حول انتهاك واشنطن لقانون أمريكي يلزمها بدفع 260 مليون دولار من الرسوم المستحقة عليها للوكالة الأممية قبل المغادرة.

وجاء الانسحاب تنفيذا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

وبرر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القرار، بأن فشل المنظمة في إدارة المعلومات كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، مؤكدا أن ترامب أوقف تحويل أي أموال أو موارد حكومية للمنظمة.

وفي رد على مسألة الديون، قال المتحدث: "لقد دفع الشعب الأمريكي أكثر مما يكفي لهذه المنظمة، وهذه الضربة الاقتصادية تتجاوز مجرد دفعة أولى على أي التزامات مالية".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم تدفع واشنطن مستحقات عامي 2024 و2025.

ووصف لورانس جوستين مدير معهد أونيل لقانون الصحة العالمية، الخطوة بأنها "انتهاك واضح للقانون الأمريكي"، لكنه رجح أن يفلت ترامب من العقاب، وفقا لـ"رويترز".

وتسبب الانسحاب الأمريكي في أزمة مالية حادة للمنظمة، حيث كانت واشنطن تساهم بنحو 18% من تمويلها، وهو ما دفع المنظمة إلى تقليص فريق إدارتها إلى النصف، وخفض الميزانيات، مع خطط للاستغناء عن ربع موظفيها بحلول منتصف العام الجاري.

وخلال حضوره المنتدى الاقتصادي في دافوس، استبعد بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس، أن تعيد واشنطن النظر في القرار "في المستقبل القريب"، رغم تأكيده حاجة العالم للمنظمة.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن أمله في عودة واشنطن، واصفا الانسحاب بـ "الخسارة للولايات المتحدة والعالم".

وحذرت كيلي هينينج من مؤسسة بلومبرج الخيرية، من أن هذه الخطوة "تضعف الأنظمة التي يعتمد عليها العالم للكشف عن التهديدات الصحية ومنعها".