من 5 مصادر رسمية.. مصر جذبت تدفقات بنحو 31 مليار دولار في 3 أشهر فما التفاصيل؟

كتب : منال المصري

02:09 م 22/01/2026

البنك المركزي المصري

ارتفعت تدفقات مصر من 5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي بنحو 19.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

وارتفع إجمالي تدفقات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 30.84 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 25.82 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بنحو 19.4%.

وتضم الـ5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي لمصر (تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، وحصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر).

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

عادت تدفقات النقد الأجنبي على مصر إلى سابق عهدها بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء.

موارد الـ 5 قطاعات

حصيلة الصادرات: ساهمت 36% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي على مصر مسجلة نحو 11.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتتصدر حصيلة الـ5 مصادر.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج: ساهمت بنحو 35% من إجمالي التدفقات مسجلة نحو 10.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

السياحة: ساهمت بنحو 18% مسجلة نحو 5.5 مليار دولار في 3 أشهر.

الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر: ساهم بنحو 8% مسجلا نحو 2.4 مليار دولار في 3 أشهر.

إيرادات قناة السويس: ساهمت بنحو 3.4% مسجلة نحو مليار دولار.

