ترامب وزيلينسكي يعقدان محادثات في دافوس

دافوس- (د ب أ)

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات ثنائية في دافوس اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته قناة «سوسبيلنه» الأوكرانية، نقلا عن المتحدث باسم زيلينسكي، سيرجي نيكيفوروف.

كان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء أنه سيلتقي زيلينسكي في المنتجع السويسري الواقع في جبال الألب، وذلك في إطار جهوده لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه يعتقد أن أوكرانيا وروسيا "قريبتان إلى حد معقول" من التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفا أن الطرفين سيكونان "أغبياء" إذا لم يتوصلا إلى اتفاق.

وكان زيلينسكي قد شكك خلال الأسبوع الجاري في إمكانية سفره إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى الهجمات الروسية الواسعة الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في انقطاع التدفئة والكهرباء عن أجزاء كبيرة من كييف.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.