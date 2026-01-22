من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تحرص الأسر المصرية على زيارتها سنويًا، باعتباره تراثًا ثقافيًا وفسحة ترفيهية تجمع بين المعرفة والمتعة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

ومع الإقبال الكبير من الزوار، يتساءل كثيرون عن أسعار الأطعمة داخل المعرض خلال هذا العام، خاصة للعائلات التي تقضي ساعات طويلة بين أجنحة الكتب والفعاليات المختلفة.

وشهد معرض الكتاب هذا العام تنوعًا ملحوظًا في منافذ الطعام، حيث تم توفير عربات فول وفطار شعبي بأسعار اقتصادية، تبدأ من 30 جنيهًا للفرد، ما يتيح للأسر تناول وجبة إفطار بسيطة داخل المعرض دون عناء.

كما تتوفر وجبات الكشري بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا، لتظل من الخيارات المفضلة لقطاع واسع من الزوار، في حين تتدرج الأسعار لتشمل وجبات أخرى مثل الشاورما والكريب، والتي تصل أسعارها إلى نحو 100 جنيهًا فأعلى بحسب نوع الوجبة ومكوناتها.

