رغم ارتفاعها عالميا.. انخفاض الدولار يجبر أسعار الذهب على الهبوط محليا

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم إلى 672 جنيها، مقابل 675 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 576 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 768 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5376 جنيها.

وأرجع نجيب، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازي- الذي يعتمد عليه تجار الذهب في تمويل وارداتهم- خلال تعاملات أمس، مما ساهم في تراجع الأسعار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك قرشين، أمس الأربعاء مقارنة بمستواه أمس الأول، ليسجل 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

ولم يعلن بعد البنك المركزي عن متوسط أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم، ولكن الأسعار شهدت استقرار في عدد من البنوك مع بداية التعاملات.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت هبطت بحوالي 1% في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1482.54 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1486.90 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.