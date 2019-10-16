التجارة والصناعة تحصل على شهادة الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة

كتبت- دينا خالد:

حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة، وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وقال شريف أحمد شريف، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، على هامش مؤتمراً نظمته الوزارة للإعلان عن حصولها على شهادة الأيزو العالمية، إن هذا المشروع يعتبر أحد آليات تطوير منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة والألتزام بمعايير ومتطلبات نظم إدارة الجودة في رقابة الأداء المالي والإداري والفني لكافة الأنشطة والعمليات والإجراءات والخدمات المختلفة التي تقوم بها الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف شريف، أن تطبيق الوزارة لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية "أيزو 9001: 2015" سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول على أقصى درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقال سيد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة وممثل الإدارة العليا للجودة، إن الفترة الماضية شهدت تطبيق معايير الجودة على ثلاث إدارات مركزية وإدارتين عامتين، بنسبة 10-15% فقط من الوزارة، مشيراُ إلى أن الفترة المقبلة ستشمل التطبيق على كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح عبد العزيز، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وجعله قوة دافعة للدولة، وذلك من خلال تطبيق البرامج والنظم الحديثة.

وقال سعد شاهين، استشاري الجودة بالوزارة، إن نظام الجودة أصبح على الخريطة العالمية، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة 2020 تستهدف رفع كفاءة الأنظمة الإدارية وذلك من خلال التخطيط ووضع خطط عمل وتحديد الأهداف.

وأوضح شاهين، أن برنامج نظام إدارة الجودة بالوزارة تم تنفيذه على 4 مراحل أساسية، شملت مرحلة الإعداد والتحضير لشرح خطة العمل وآليات التنفيذ المقترحة وبرامج تدريبية مختلفة لإكساب الموظفين المعرفة بمفاهيم ومتطلبات المواصفة الدولية (الأيزو 9001: 2015) وزيادة مستوى الوعي وبناء ثقافة الجودة بالوزارة.

وتابع شاهين، أن مرحلة التشخيص استهدفت تحليل نظام العمل الحالي وتحديد مدى مواءمته لمتطلبات المواصفة الدولية، حيث تم حصر الفجوات ومواطن التحسين في النظام، ثم جاءت مرحلة إعداد خطة تطوير لبناء وترقية النظام.

وأضاف شاهين أن المرحلة الثالثة تمثلت في التوثيق والتطبيق حيث تضمنت تدريب الموظفين في نطاق عمل المشروع على آليات التوثيق والقيام بتوثيق وتطوير العمليات والإجراءات الحالية، وتمثلت المرحلة الأخيرة في التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة والاستعداد للتدقيق الخارجي.

ومن المقرر أن يتم خلال المرحلة القادمة التنسيق فيما بين فريق الجودة بالوزارة والجهات التابعة للوزارة لتوجيه الدعم الفني للجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة في مجال الجودة لتأهيلها لتطبيق نظام إدارة الجودة بها تمهيداً لحصولها على شهادة الأيزو في مجال نظم إدارة الجودة أيضاً.