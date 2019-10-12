القومي للإدارة ينتهي من تدريب الدفعة الأولى لبرنامج المراجعة الداخلية

القاهرة- مصراوي:

انتهى المعهد القومي للإدارة من تدريب الدفعة الأولى لمتدربي برنامج المراجعة الداخلية لعدد 66 متدربًا من الجهاز الإداري للدولة، والذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب بيان من وزارة التخطيط، اليوم السبت.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، إن برنامج المراجعة الداخلية يأتي في إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل.

وأشارت السعيد إلى أن المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة، في البيان إن البرنامج التدريبي يهدف في الأساس إلى التعرف والإطلاع على مدونة السلوك الوظيفي والإلمام بالخطوات والوسائل المتبعة في تقييم الرقابة الداخلية والإجراءات القانونية في حالة المخالفات.

وأوضحت شريفة، أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضافت شريفة، أن المعهد القومي للإدارة يسهم في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية والرقابة التشغيلية وتقييم المخاطر والتدقيق القائم على المخاطر، بالإضافة إلى دورات آخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد.