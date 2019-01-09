23 جنيهًا للبلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 35 و44 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.