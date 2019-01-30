البطاطس عند 3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراجع سعر كيلو الطماطم 50 قرشا ليتراوح بين جنيهين و6 جنيهات، وتراجع سعر الفلفل الرومي البلدي بنحو 2.5 جنيه، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيه.

البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.