معيط: أنفقنا أكثر من نصف تريليون جنيه لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة، وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس الأحد، في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار "التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي"، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم.

وشهدت مصر أزمة انقطاع الكهرباء في الأعوام التالية لثورة 25 يناير 2011، بلغت ذروتها في عامي 2013 و2014، قبل أن تبدأ الحكومة في حلها بشكل تدريجي منذ عام 2015، مع طرح العديد من المشروعات العملاقة والمتنوعة لإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف وزير المالية، "أصبح لدينا فائضًا (من الكهرباء) نصدره إلى الخارج، كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية، والنووية، وبالرياح، والفحم".

وتابع: "أيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي والذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر 2018، وسوف نقوم بتصديره إلى الخارج قبل بداية العام المالي القادم 2019-2020".

وأعلنت مصر التوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا في شهر سبتمبر الماضي، وذلك مع زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، تزامنا مع الإنتاج من 3 حقول أخرى بدأت في التشغيل أيضا في 2017 وهي آتول ونورس وشمال الإسكندرية.