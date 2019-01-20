نصار: تطوير منظومة الاعتماد تزيد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال بيان صحفي اليوم الأحد أن نصار ترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، لاستعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة في زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمي في الصناعة الوطنية .

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطني للاعتماد بالدول الأفريقية بما يتماشى مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء .

وقال نصار، إن الجودة والاعتماد يسهمان في تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكدًا أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال البيان إنه يجري العمل حاليا على الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتمادEA ، كما أنه من المقرر اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال .

وبحسب البيان فإن المجلس اعتمد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل اختبار و49 معمل معايرة و36 معمل طبي و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلاً عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.

وقال هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إن المجلس اعتمد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا.

وأشار الدسوقي إلى أن المجلس نجح في تخطي زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح حيث أشاد فريق التقييم الدولي الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفني وأطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأضاف الدسوقي أن المجلس يستهدف العام الجاري التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA واعتماد معمل الطب الشرعي ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات.

وأشار الدسوقي إلى أن المجلس سيبدأ في المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة

ووافق مجلس الإدارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية و اللجان الفنية للمنظمة الافريقية للاعتماد في سبتمبر 2020.