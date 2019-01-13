مصر والأردن توقعان اتفاقية لتعديل عمليات بيع وشراء الغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعي في مصر والأردن لتنظيم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خلال زيارتها الحالية لمصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وشلمت المباحثات بحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين.

وقال الملا في البيان إن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.

وأكد الملا، عقب توقيع الاتفاقيات المشتركة مع الأردن، أنها تأتي في إطار التوافق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتدعم التعاون بينهما في مجال البترول والطاقة موضحاً أنه تم التوقيع على ملاحق الاتفاقيات الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي للأردن.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الأردنية في عام 2004 مدته 15 عامًا، يقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بقيمة 2.5 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الحكومة قد رفعت أسعار الغاز خلال أبريل من العام 2012، ليصل إلى خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية.

وتعتمد الأردن على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد احتياجاتها من الكهرباء و20% على النفط المستورد من السعودية والعراق، وتستورد الأردن 95% من احتياجاتها من مواد الطاقة.



وتعرض خط الغاز الطبيعي للأردن لعدد من التفجيرات منذ ثورة 25 يناير على أيدي مجهولين، مما أدى إلى توقف الإمدادات لفترة قليلة، إلا أن الحكومة المصرية عاودت ضخ الغاز للأردن ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، حيث وقع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق اتفاقا مع رئيس الوزراء الأردني، يقضي بالتزام مصر بضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الأردن وليس كامل الكمية، وذلك نتيجة لتعرض السوق المحلية إلى أزمة نقص الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص الامدادات لمحطات الكهرباء المصرية.

وتوقعت وزيرة الطاقة الأردنية، في تصريحات سابقة لها وصول الغاز المصري إلى عمان في يناير الجاري.

وقال الملا اليوم إن توقيع الاتفاقيات يأتي متزامناً مع مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين بما يسهم في تتويج ودعم العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات .

وقالت زواتي، إن توقيع الاتفاقيات يأتي تتويجاً للمجهودات المشتركة التي تمت على مدار الفترة السابقة وبدأت تؤتي ثمارها بالضخ التجريبي لإمدادات الغاز المصري للأردن والتي سيتم زيادتها اعتباراً من العام الحالي بما يؤكد على عمق التعاون المشترك.

وأشارت الزواتي إلى أن شركات البترول المصرية تعد من أفضل الشركات العاملة في الأردن وأنه لا توجد أي معوقات أو مشاكل وأن التعاون يمضي بوتيرة متسارعة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة سواء في البترول والغاز أو الكهرباء .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجه اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.