البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه غدا
كتب- منال المصري:
يبيع البنك المركزي غدًا بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه تتراوح بين 8.5 مليار جنيه على أذون ثلاثة أشهر (91 يومًا) و 8.5 مليار جنيه على أذون 9 أشهر (266 يوما) بحسب موقع البنك المركزي.
وكان البنك المركز، باع يوم الخميس الماضي أدوات دين قصير الأجل ( أذون خزانة) بقيمة 26.4 مليار جنيه تتراوح بين 12.991 مليار جنيه لأذون 6 أشهر (182 يوما) و 13.4 مليار جنيه على أذون لأجل عام (375 يوما).
ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بشكل دوري أسبوعيًا يومي الخميس والأحد، على أربعة أجال مختلفة بهدف مساعدة المالية لتمويل عجز الموازنة.
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