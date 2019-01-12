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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه غدا

02:55 م السبت 12 يناير 2019
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه غدا

البنك المركزي

كتب- منال المصري:

يبيع البنك المركزي غدًا بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه تتراوح بين 8.5 مليار جنيه على أذون ثلاثة أشهر (91 يومًا) و 8.5 مليار جنيه على أذون 9 أشهر (266 يوما) بحسب موقع البنك المركزي.

وكان البنك المركز، باع يوم الخميس الماضي أدوات دين قصير الأجل ( أذون خزانة) بقيمة 26.4 مليار جنيه تتراوح بين 12.991 مليار جنيه لأذون 6 أشهر (182 يوما) و 13.4 مليار جنيه على أذون لأجل عام (375 يوما).

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بشكل دوري أسبوعيًا يومي الخميس والأحد، على أربعة أجال مختلفة بهدف مساعدة المالية لتمويل عجز الموازنة.

 

البنك المركزي وزارة المالية أذون خزانة

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