البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه غدا

كتب- منال المصري:

يبيع البنك المركزي غدًا بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه تتراوح بين 8.5 مليار جنيه على أذون ثلاثة أشهر (91 يومًا) و 8.5 مليار جنيه على أذون 9 أشهر (266 يوما) بحسب موقع البنك المركزي.

وكان البنك المركز، باع يوم الخميس الماضي أدوات دين قصير الأجل ( أذون خزانة) بقيمة 26.4 مليار جنيه تتراوح بين 12.991 مليار جنيه لأذون 6 أشهر (182 يوما) و 13.4 مليار جنيه على أذون لأجل عام (375 يوما).

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بشكل دوري أسبوعيًا يومي الخميس والأحد، على أربعة أجال مختلفة بهدف مساعدة المالية لتمويل عجز الموازنة.