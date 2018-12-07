انطلاق فعاليات قمة "رايز أب" للشركات الناشئة

المشاط: نركز على الشخصية المصرية في الترويج للسياحة ونعتمد على "انستجرام"

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت اليوم الجمعة، فاعليات قمة "رايز أب" للشركات الناشئة بالقاهرة، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وتتضمن القمة، كلمات لرانيا المشاط وزيرة السياحة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان سابق من قمة رايز أب.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.