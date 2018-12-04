وزير قطاع الأعمال: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات

القاهرة – مصراوي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن في المرحلة الأولى بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة الشرقية للدخان، وفقا للحصة المقررة.

جاء ذلك خلال مشاركة بمؤتمر Beltone Access تحت عنوان "تغيير المناخ الاقتصادي: نظرة مستقبلية للاقتصاد الكلي المحلي والإقليمي والعالمي".

وأضاف الوزير أن توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقا لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم في الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10%).

وأوضح الوزير، أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها. وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.

وأشار الوزير، إلى أن توظيف الأصول غير المستغلة للشركات المملوكة للدولة يوفر الموارد الازم لتمويل خطط إعادة الهيكلة، كذلك تسوية مديونياتها، التي بلغت 35 مليار جنيه؛ حيث تم الاتفاق على تسوية 23 مليار جنيه لقطاعي الكهرباء و البترول وبنك الاستثمار القومي.

وتنفذ الوزارة خطة طموحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، وزيادة الإنتاجية من الشركات التي تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ وخاصة بقطاعات التأمين والنقل البحري، بحسب الوزير.