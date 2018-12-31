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الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

10:59 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

دولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة بمصر، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

صرف الدولار سعر الدولار البنك الأهلي بنك مصر

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