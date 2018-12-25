البترول: 27 مليار دولار استثمارت 4 حقول غاز كبرى خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إجمالي استثمارات كل من حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، خلال 2018 أكثر من 27 مليار دولار.

وتوقع بيان من الوزارة أن تصل معدلات الإنتاج القصوى من هذه الحقول مع اكتمال كافة المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وأشار البيان إلى أن هناك زيادة تدريجية في إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، وهي معدلات غير مسبوقة.

وتوقع البيان أن يصل إنتاج مصر إلى حوالي 6.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2018.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضي بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجياً، نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط، بحسب البيان.

وتضاعف إنتاج حقل ظُهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي ليصل إلى أكثر من ملياري قدم مكعب غاز يومياً، وجاري استكمال باقي مراحل المشروع باستثمارات حوالي 12 مليار دولار.

وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج في نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، بحسب البيان.

وحقق حقل نورس بدلتا النيل نحو 1.2مليار قدم مكعب غاز يومياً نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة مما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعي في تاريخ منطقة دلتا النيل.

وجاري حالياً العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً في أكتوبر 2019.