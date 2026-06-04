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الأمن يكشف كواليس فيديو سرقة أسلاك كهربائية من منزل بالبحيرة

كتب : عاطف مراد

11:23 م 04/06/2026

وزارة الداخلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخل مسكنها بالبحيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من منزلها "تحت الإنشاء" مستغلاً عدم تواجد أحد بالمنزل.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".

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وزارة الداخلية النيابة العامة مركز شرطة كوم حمادة سرقة

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