حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 يونيو الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب أمام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة المتهم بتهمة قتل المجني عليه عمدًا، بأن سدد له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات بينهما.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم سدد للمجني عليه 3 طعنات متفرقة، إحداها استقرت في القلب، وذلك في نهار رمضان، ما أودى بحياته.

مقتل طالب في الأكاديمية العربية على يد زميله

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعرض طالب لطعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته أمام معهد الأكاديمية العربية بمصر الجديدة.

وعند الانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان الشاب غارقًا في دمائه. وتمت مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، حيث تبين قيام المتهم بطعن الطالب ثلاث طعنات أودت بحياته فورًا، وتم التحفظ على السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

صديق طالب الأكاديمية العربية يكشف تفاصيل الجريمة

وقال أحد أصدقاء المجني عليه إن الحادث وقع أمام بوابة الجامعة وأمام المارة في وضح النهار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن "م" تلقى عدة طعنات، من بينها طعنة نافذة في القلب أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى، على يد زميله "أ. ح."، طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع شيراتون، بسبب خلافات سابقة بينهما حول فتاة.

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