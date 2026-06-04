كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام عدد من الأفراد يستقلون سيارة ملاكي باختطاف شخص بداخلها أثناء سيرهم بأحد الطرق السريعة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 30 مايو الماضي وأثناء سيره بالسيارة بصحبة أربعة من أصدقائه، كانوا يقومون بالمزاح بصوت مرتفع، ما أدى إلى اعتقاد القائم على النشر بوجود حالة اختطاف داخل السيارة.

وبسؤال مستقلي السيارة، وعددهم أربعة طلاب مقيمين بذات الدائرة، أيدوا أقوال قائد السيارة، ونفوا تعرض أي منهم لمكروه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.