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النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

كتب : أحمد أبو النجا

04:06 م 04/06/2026

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الع

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أجرت النيابة العامة، تفتيشًا إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (١، ٣، ٤) بتوجيهات من النائب العام المستشار محمد شوقي، لتفقد عنابر النزلاء، والتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن الفريق استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

زيارة المركز الطبي

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وتحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها الاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

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النيابة العامة النائب العام مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

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