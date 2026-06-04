قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة مدرس بالسجن 10سنوات، لاتهامه بهتك عرض تلميذة داخل منزلها أثناء إعطائها درس خصوصي بالعمرانية بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين محمود صالح محمد وعمرو أحمد شلبي وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد وسكرتارية خالد شعبان وإيهاب سمير.

اتهامات النيابة العامة

ذكرت النيابة العامة في القضية رقم 455 لسنة 2026 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 1796 لسنة 2026، أن المتهم "أحمد عبد الصادق" ( مدرس رياضيات) 51 عاما، في غضون شهر ديسمبر من عام 2025 بدائرة قسم شرطة العمرانية هتك عرض الطفلة المجني عليها "ج" طالبة إعدادي حال كونها لم تتجاوز الثامنة عشر عامًا ميلاديا.

وتابعت النيابة أن المدرس المتهم استغل صغر سن تلميذته وقام بهتك عرضها داخل منزلها حال إعطائه درس خصوصي لها.

أقوال والدة الطفلة

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفلة والتي أكدت أن نجلتها أخبرتها بقيام المدرس الخاص بها بإتيان أفعال مخلة بالشرف حال إعطائها درس الرياضيات، فقامت بتركيب كاميرات المراقبة الغرفة لمراقبته.

وذكرت الأم في تحقيقات النيابة العامة أن تأكدت من صحة أقوال نجلتها الطفلة حين شاهدته في كاميرات المراقبة يشاهد مقاطع مخلة بالشرف على هاتفه حال تواجده بمفرده مع الطفلة داخل الحصة.

وأوضحت الأم أنها أخبرت زوجها وذهبا سويا للمدرسة التي يعمل بها مدرس الرياضيات وتقدما بشكوي ضده، متهمين إياه بهتك عرض نجلتهما الطفلة (طالبة إعدادي) داخل منزلها حال إعطائه درس خصوصي.

استجواب المدرس

استجوبت النيابة العامة المدرس المتهم والذي أقر بارتكاب الواقعة بحق تلميذته داخل منزلها بقصد هتم عرضها.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة المدرس المتهم والتي ادانته المحكمة بالسجن لمدة 10سنوات.

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