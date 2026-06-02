إعلان

الداخلية تنفي سرقة "تاجر طعام كلاب" بالإكراه بالأميرية: مشاجرة بسبب خلافات تجارية

كتب : علاء عمران

04:04 م 02/06/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للتعدي بالضرب وإحداث إصابته، ومحاولة سرقته بالإكراه، بالإضافة إلى تهديده لإجباره على التنازل عن محضر حرره ضد آخرين بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية.

حقيقة الواقعة.. خلافات على البيع والشراء

وبالفحص والتحريات، تبين عدم صحة ادعاءات السرقة بالإكراه، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 28 مايو الماضي، حيث تبلغ لقسم شرطة الأميرية من القائم على النشر (وهو مالك محل لبيع أطعمة الكلاب، مصاب بجرح قطعي وسحجات متفرقة)، يتضرر فيه من مالك محل آخر يعمل في ذات المجال.

وكشفت التحريات أن مشاجرة عنيفة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات تجارية تتعلق بحركة البيع والشراء بين المحلين، وتطور الأمر إلى تعدٍ متبادل بالضرب مما أسفر عن إصابة المبلّغ، دون وجود أي دليل على صحة ما روجه بشأن محاولة سرقته كرهًا عنه أو تهديده للتنازل عن قضايا.

ضبط المتهم وتبادل الاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته تبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث، حيث نفى المتهم تماماً ارتكاب واقعة السرقة بالإكراه أو التهديد، مؤكداً أن الأمر لم يتعدَّ كونه خلافاً تجارياً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طعام كلاب وزارة الداخلية مشاجرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ
أخبار مصر

تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ
عبدالله رشدي ينتقد فيلم "برشامة": الدين ليس مجالًا للكوميديا أو السخرية
أخبار مصر

عبدالله رشدي ينتقد فيلم "برشامة": الدين ليس مجالًا للكوميديا أو السخرية
سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
شئون عربية و دولية

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة