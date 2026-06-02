كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للتعدي بالضرب وإحداث إصابته، ومحاولة سرقته بالإكراه، بالإضافة إلى تهديده لإجباره على التنازل عن محضر حرره ضد آخرين بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية.

حقيقة الواقعة.. خلافات على البيع والشراء

وبالفحص والتحريات، تبين عدم صحة ادعاءات السرقة بالإكراه، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 28 مايو الماضي، حيث تبلغ لقسم شرطة الأميرية من القائم على النشر (وهو مالك محل لبيع أطعمة الكلاب، مصاب بجرح قطعي وسحجات متفرقة)، يتضرر فيه من مالك محل آخر يعمل في ذات المجال.

وكشفت التحريات أن مشاجرة عنيفة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات تجارية تتعلق بحركة البيع والشراء بين المحلين، وتطور الأمر إلى تعدٍ متبادل بالضرب مما أسفر عن إصابة المبلّغ، دون وجود أي دليل على صحة ما روجه بشأن محاولة سرقته كرهًا عنه أو تهديده للتنازل عن قضايا.

ضبط المتهم وتبادل الاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته تبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث، حيث نفى المتهم تماماً ارتكاب واقعة السرقة بالإكراه أو التهديد، مؤكداً أن الأمر لم يتعدَّ كونه خلافاً تجارياً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة.

