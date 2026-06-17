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تنفيذًا لوصيته بملابس بيضاء.. الصور الأولى من جنازة محمد مرزبان

كتب : سهيلة أسامة

05:43 م 17/06/2026 تعديل في 06:16 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إسماعيل فرغلي وصبحي خليل من جنازة الراحل محمد مرزيان (2)
  • عرض 13 صورة
    إسماعيل فرغلي وصبحي خليل من جنازة الراحل محمد مرزيان (3)
  • عرض 13 صورة
    الصورة الأولى من استعدات جنازة الفنان محمد مرزيان (2)
  • عرض 13 صورة
    الصورة الأولى من استعدادات جنازة الفنان محمد مرزيان (1)
  • عرض 13 صورة
    الصورة الأولى من استعدادات جنازة الفنان محمد مرزيان (2)
  • عرض 13 صورة
    الصورة الأولى من جنازة الفنان محمد مرزيان
  • عرض 13 صورة
    النجمتان صبحي خليل و إسماعيل فرغلي من جنازو الفنان محمد مرزيان (1)
  • عرض 13 صورة
    النجمتان صبحي خليل و إسماعيل فرغلي من جنازو الفنان محمد مرزيان (2)
  • عرض 13 صورة
    إسماعيل فرغلي وصبحي خليل من جنازة الراحل محمد مرزيان
  • عرض 13 صورة
    من جنازة محمد مرزيان (1)
  • عرض 13 صورة
    من جنازة محمد مرزيان (2)
  • عرض 13 صورة
    من جنازة محمد مرزيان (3)

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تصوير- هاني رجب

أُقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير أليم تعرض له قبل أيام.

وصية الفنان محمد مرزبان

وشهدت الجنازة تنفيذ وصية الفنان الراحل، وحرص عدد من أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه على ارتداء الملابس البيضاء بدلًا من السوداء، التزامًا برغبته قبل رحيله.

وكان الفنان الراحل تعرض لحادث سير قبل أيام أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية، ونُقل على إثره إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، حيث خضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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محمد مرزبان إسماعيل فرغلي صبحي خليل

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