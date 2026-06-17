تصوير- هاني رجب

أُقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير أليم تعرض له قبل أيام.

وصية الفنان محمد مرزبان

وشهدت الجنازة تنفيذ وصية الفنان الراحل، وحرص عدد من أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه على ارتداء الملابس البيضاء بدلًا من السوداء، التزامًا برغبته قبل رحيله.

وكان الفنان الراحل تعرض لحادث سير قبل أيام أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية، ونُقل على إثره إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، حيث خضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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