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بعد قليل.. مدبولي يشهد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب : محمد أبو بكر

05:57 م 17/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

وتأتي الفعالية في إطار جهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويدعم مناخ الاستثمار.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين، لمتابعة إطلاق الوثيقة الجديدة واستعراض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاح الاقتصادي مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة مصطفى مدبولي

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