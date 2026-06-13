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خناقة شفرة الموس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة وأولادها على جارهم في قليوب

كتب : علاء عمران

02:19 م 13/06/2026

مشاجرة بين جيران بالقليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وجيرانها، وتعديها عليهم بالسب وإلقاء القمامة، وذلك بمحافظة القليوبية.

تفاصيل مشاجرة بين جيران بالقليوبية

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة قليوب بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتضرره من جيرانه في الشقة المقابلة.
وتبين أن المشكو في حقهم سيدة ظهرت في المقطع، ونجلاها (يحملان جنسية إحدى الدول)، لقيامهم بالتعدي على مقدم البلاغ بالسب والضرب باستخدام شفرة موس كانت بحوزة السيدة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه، وذلك على خلفية خلافات جيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب نفس الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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وزارة الداخلية القليوبية مشاجرة

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