رفعت محكمة النقض، جلسة نظر الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك للقرار.

الاستماع إلى مرافعات الدفاع بقضية الطفل ياسين

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المتهم، إلى جانب مرافعة محامي المجني عليه، قبل رفع الجلسة لإصدار القرار.

توصية برفض الطعن وتأييد الحكم

وأوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم في القضية، وتأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية إدانته بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحكم في قضية الطفل ياسين

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم "ص.ك"، المراقب المالي بالمدرسة، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل، بعد إدانته بهتك عرض طفل داخل المدرسة.

وواجه المتهم، البالغ من العمر 79 عامًا، اتهامات في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بهتك عرض الطفل "ياسين"، البالغ من العمر 5 سنوات، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

كواليس الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت أسرة الطفل تعرضه لمشكلات صحية. وبإخضاعه للكشف الطبي، تبين وجود آثار اعتداء، ما دفع الأسرة إلى تحرير محضر بالواقعة.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن تُخفف العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

