أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمًا باتًا برفض الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، مؤيدة الحكم الصادر بحبسه لمدة عام واحد، إثر إدانته بالاستيلاء وسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وصرّح مصطفى رمضان، محامي شاليمار، لمصراوي، بأن حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من عمر زهران على الحكم الصادر بإدانته في قضية سرقة المجوهرات هو حكم نهائي وبات، ولا يجوز لأي شخص الطعن عليه أو التشكيك فيه.

تفاصيل الأحكام والتعويض المدني

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد نظرت، في وقت سابق، القضية المقيدة برقم 7439 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة، وأصدرت قرارها بتعديل الحكم الابتدائي الصادر بحق زهران؛ حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة من الحبس عامين إلى الحبس سنة واحدة مع الشغل.

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليها بقيمة 40 ألف جنيه، وهو الحكم الذي صار نهائيًا وباتًا بعد تأييد محكمة النقض له اليوم.

إنهاء إجراءات إخلاء السبيل

وأنهى المخرج عمر زهران فترة احتجازه القانونية؛ حيث أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بالإفراج عنه عقب قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها (وفقًا لقواعد الإفراج الشرطي).

وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل زهران من محبسه بالقاهرة إلى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة؛ وذلك لإنهاء الفحص الجنائي اللازم وإتمام إجراءات إخلاء السبيل، ليغادر القسم فور اكتمال كافة الترتيبات القانونية.

