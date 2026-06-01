قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد حبس القيادي "سيد مشاغب" و5 متهمين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شغب بولاق الدكرور"، لاتهامهم بالتجمهر وإثارة الفوضى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في وقت سابق حزمة من الاتهام تشمل التجمهر أمام المنزل، وتعطيل حركة المرور، وإثارة الشغب، وترويع المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

من احتفال لـ "فوضى".. الشماريخ والألعاب النارية تثير ذعر الأهالي

وتعود كواليس الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بشكل مكثف، مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بالشارع.

وأفادت التحريات والتحقيقات بأن تلك التجمعات كانت في الأساس بغرض الاحتفال بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية (ألتراس) غير شرعية، إلا أن الاحتفالية سرعان ما انحرفت عن مسارها لتتحول إلى أعمال شغب، وقطع للطريق العام، وتعطيل حركة السير والمواصلات وسط هتافات مثيرة للجدل.



وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغات واستغاثات متعددة من أهالي المنطقة، تفيد بتعرضهم للترويع من قِبل مجموعة من الأشخاص، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية فرضت كردونًا وسيطرة كاملة على المنطقة لإعادة الانضباط.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المحرضين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من أبرز المتورطين في الواقعة، والذين تبين أن لهم معلومات جنائية مسجلة، وجاء على رأسهم المتهم الرئيسي "سيد مشاغب"، الذي عاد مجددًا خلف القضبان بعد فترة وجيزة من نيله الحرية.

