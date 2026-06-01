أشاد أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، برنامج التوك شو الجديد "من ماسبيرو" الذي انطلق على شاشة التليفزيون المصري أمس.

وانطلقت، أمس أولى حلقات برنامج "من ماسبيرو"، على شاشة التلفزيون المصري، ضمن الاحتفال بعيد الإعلاميين المصريين الذي يحل في 31 مايو من كل عام.

وكتب الفقي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من ماسبيرو.. سعدتُ وأنا أتابع إطلاق برنامج "من ماسبيرو" وأحسبها من أكثر الخطوات الجادة التي اتُّخذت مؤخرًا في سبيل استرداد تليفزيون الدولة لمكانته ودوره وجمهوره.

أضاف الفقي: اختيارات موفّقة بكل المقاييس؛ فمحمود التميمي أحد المحترفين البارزين في هذه النوعية من البرامج، وله باعٌ طويل وخبرة ممتدة في إدارة تحرير برنامجي "البيت بيتك" و"مصر النهارده" وكلاهما يُعدّ مدرسة تحريرية قائمة بذاتها.

اختيار مقدمي البرنامج

وتابع:"كما أن اختيار مقدّمي البرنامج جاء موفقًا؛ فمريم أمين خبرة لا يُستهان بها، ومدرسة في إدارة الحوار باحترافية، وأحمد سمير مذيع رصين يذكّرك بأداء أعلام الإعلام القدامى، وجومانا ماهر مذيعة متمكّنة من أدواتها، ورامي رضوان لاعب محترف وقدير في البرامج الحوارية، توليفة قادرة على صناعة برنامج حواري قوي بملامح مختلفة".

وقال وزير الإعلام الأسبق:"أمنياتي أن آراه برنامجًا يلتزم بسياسة تحريرية متفرّدة، ويملك شخصية واضحة وهوية محددة؛ برنامجًا يقوم على الحوار الحقيقي، ويستضيف وجوهًا متنوعة من مختلف المجالات ليعبّروا عن آرائهم في مناخ من الحرية المسؤولة، وبرنامجًا يلتزم بآداب الحوار، قائمًا على الديالوج لا المونولوج، كما بات الحال في كثير من البرامج الحوارية، برنامج له Bible واضح "بلغة أهل المهنة" يلتزم به، ويأتي في قالب جديد يواكب إيقاع المجتمع وتحولاته، تحدٍّ كبير".

واختتم: "أثق في أن القائمين عليه قادرون على مواجهته، تهنئة من القلب، وأمنيات بلا حدود بأن يستعيد ماسبيرو جمهوره ودوره ورسالته ومكانته".

ظهور سناء منصور ومحمود سعد في أولى حلقات "من ماسبيرو"

وظهر الإعلامي محمود سعد، أمس، على شاشة التليفزيون المصري بعد غياب ١٥ عاماً، في أولى حلقات "من ماسبيرو"، والإعلامية سناء منصور في تقديم الحلقة الأولي، والإعلامي أسامة كمال، والإعلامية هالة أبو علم.

و قال الكاتب الصحفي محمود التميمي المشرف العام على البرنامج، إن وجود محمود سعد في بيته القديم "ماسبيرو" أسعد فريق العمل، حيث شارك محمود سعد في تقديم مذيعي البرنامج رامي رضوان و مريم أمين و أحمد سمير و چومانا ماهر.

ويذاع برنامج التوك شو "من ماسبيرو " من السبت إلى الخميس في العاشرة مساءً على القناة الأولى برئاسة منال الدفتار.

و من جانبه قال المخرج محمد الجوهري رئيس قطاع التليفزيون : إن جميع العاملين في ماسبيرو يقدمون كل الدعم لإنجاح برنامج التوك شو " من ماسبيرو "